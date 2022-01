EX-BBB Carol Peixinho é assaltada com faca na Avenida Paulista

A ex-BB e ex-No Limite Carol Peixinho passou por um grande susto, na manhã desta quarta-feira (12). Ela foi assaltada na Avenida Paulista, em São Paulo. Um homem armado com uma faca levou o celular dela durante ação criminosa. O relato foi feito no Twitter da baiana.

"Oi, gente, passando aqui pra avisar que Carol foi assaltada pela manhã, roubaram o celular dela e trocaram até senhas do banco e Instagram! Estão até pedindo dinheiro emprestado! Qualquer informação, venho falar com vocês!!", informou o administrador do Twitter de Carol Peixinho.

Assista:

Olá galera, a @carolpeixinho foi assaltada hoje de manhã na Paulista. O assaltante mudou a senha do Instagram dela e também a senha do banco. Vamos compartilhar e não acreditem nas mensagens/ divulgações feitas até que a mesma compareça para retornar as redes. pic.twitter.com/raHbvb3YPe — mickael (@mickaelcomenta) January 12, 2022

Depois, a baiana compartilhou um vídeo no Twitter falando sobre o ocorrido.

"Meu celular foi roubado, fui assaltada hoje de manhã com uma faca na avenida Paulista, indo para a academia. Estou desesperada tentando resolver. Estou indo fazer um boletim de ocorrência e na loja da Apple para bloquear todo meu celular, mas ainda não consegui".

Ela ainda alertou os amigos para tomarem cuidado com chamadas do número dela. "Então, se receberem mensagens, qualquer tipo de mensagem, não sou eu. Logo mais, mando notícias. Não estou conseguindo nem raciocinar", desabafou.

Venda de iPhones em stories

Logo após o assalto, os criminosos mudaram a senha do perfil do Instagram de Carol Peixinho e colocaram anúncios de venda de iPhones nos stories da conta.

"Não cliquem em links dos stories ou qualquer coisa que postarem, por favor", alertou a baiana no Twitter.