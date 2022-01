Natasha Simonini do meme 'Buonasera, Natasha', morre aos 34 anos

A morte da brasileira Natasha Simonini, 34, foi noticiada, na manhã desta quarta-feira (12), pela amiga Katuxa Close. Ela ficou conhecida no Brasil por um vídeo de uma entrevista em italiano no aniversário de Babola Star.

A partida da brasileira que vivia na Itália foi até noticiada pelo portal italiano Notizie. As causas da morte não foram reveladas.

Relembre vídeo:

No vídeo viral, Natasha Simonini desce de um carro de luxo ao chegar para uma festa de aniversário da empresária Bambola Star, quando é parada por uma repórter na entrada do evento que a recebe com "Buonasera, Natasha! Buonasera, Katuxa".

Legenda: Publicação sobre morte de Natasha Foto: Reprodução/Instagram

A primeira informação do óbito de Natasha Simonini foi publicada no Instagram pelo perfil da amiga Katuxa close."A pior notícia. Descanse em paz, Natasha", postou a amiga acompanhada de uma foto das duas.

Ainda na publicação, ela falou sobre o quanto gostava da amiga. "Te amo, pra sempre. Obrigado pela amizade".