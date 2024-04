Ex-BBB Cara de Sapato se declara para a namorada: 'Muda tudo para melhor'

O ex-BBB e lutador Antonio, o Cara de Sapato, publicou uma galeria de fotos e vídeos no Instagram, nesse domingo (21), na qual celebra o amor com a namorada, a influencer Ana Gabriela Côrtes. Na legenda do post, ele escreveu: "E de repente, a vida traz uma surpresa que muda tudo para melhor".

Os comentários foram de felicidade pelo casal. Ivete Sangalo comentou: "Gata e gente linda". O ex-BBB Rodrigo Mussi publicou um emoji de coração. Lá na frente, a amada respondeu: "Você é perfeito".

Entre os cliques, Antonio e Ana Gabriela estão diante do espelho, na praia e também praticando stand up paddle. Os dois tornaram público o namoro nesse sábado (20), durante viagem ao Rio Grande do Norte, quando o lutador fez o pedido romântico com a pergunta "quer namorar comigo?" sobre uma cama cheia de pétalas de rosas vermelhas. Fãs também deixaram recados: "Que casal mais perfeito", disse uma seguidora. "O pedido de namoro gente", declarou outra. "Mais um casal bonito nessa internet", afirmou um terceiro.

Este é o primeiro relacionamento que o ex-BBB Cara de Sapato assume publicamente desde a participação no reality show da TV Globo, em 2023.