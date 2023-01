Ex-'A Fazenda' José Lucas é preso suspeito de espancar o filho de 5 anos

O ex-participante de “A Fazenda de Verão”, José Lucas Dias Barreto, de 34 anos, foi preso, na segunda-feira (23), por suspeita de ter agredido o filho de cinco anos, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A notícia foi veiculada no RJTV.

A criança foi levada a um pronto-socorro com fratura no ombro, lesões na boca, nariz e em outras partes do corpo. Ele ainda tinha marca de cigarro nas pernas e apresentava hematomas.

Conforme a reportagem, José Lucas negou que agrediu o filho. Ele afirmou que as lesões foram causadas em uma brincadeira de luta entre os dois. No entanto, a equipe de enfermeiros ouvida pela Polícia disse que o ex-A Fazenda apresentou comportamento agressivo.

Ele desferiu tapas na cabeça do filho enquanto o menino era atendido pelos médicos e o ameaçava dizendo “você vai me pagar”.

O Ministério Público pediu a prisão de José Lucas com base nas lesões encontradas na criança, além do comportamento agressivo do ex-peão.

Expulso de reality

José Lucas participou do reality “A Fazenda de Verão”, em 2012. Ele não ficou muito tempo no programa, já que foi expulso em virtude de seu comportamento agressivo contra os participantes, chegando até a fazer ameaças com um machado.