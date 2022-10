Estúdios Cartoon Network e Warner Bros. Animation se fundem, diz site

Em busca de um "alinhamento estratégico" das empresas, o Cartoon Network irá se unir ao Warner Bros. Animation. A fusão dos estúdios foi anunciada pelo site Collider na última terça-feira (11).

A notícia vem à tona após demissões em massa em ambos os estúdios. Só na última terça (11), de acordo com o portal estrangeiro, foram desligados 82 funcionários, que representavam 26% da força de trabalho dessas empresas.

"Embora as consequências dessa fusão ainda precisem ser vistas, está claro que os projetos originais que vieram do Cartoon Network podem se tornar muito menos e mais distantes", escreveu o periódico. Isso significa que as produções próprias do canal, que existe há 30 anos, devem reduzir drasticamente.

Por sua vez, o estúdio Hanna-Barbera, que integra o grupo, deve continuar operando com equipe separada dos demais (Warner e Cartoon). E Sam Register é quem deve liderar as três empresas, segundo o Collider.

Rumores

Boatos sobre o fim do Cartoon Network têm circulado pelas redes sociais desde que a Discovery comprou a WarnerMedia, em abril deste ano.

Há rumores, também, de que o serviço de streaming da HBO, o HBO Max, deve se fundir ao streaming Discovery+. Muitas das produções do Cartoon estão, atualmente, na HBO Max.