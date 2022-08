HBO Max vai se unir à Discovery+ em um só streaming, diz revista

Como mais uma etapa da mudança de rumos da Warner Bros., a empresa está discutindo nos bastidores a fusão dos streamings HBO Max e Discovery+, que deixariam de existir para dar origem a um novo serviço. De acordo com o The Hollywood Reporter, não há lançamento confirmado e nem data para isso acontecer.

Por ora, os serviços HBO Max e Discovery+ devem continuar seguindo como as plataformas da empresa. No entanto, estão previstos lançamentos de produtos da Discovery na HBO Max.

Além disso, os originais produzidos para o serviço de streaming CNN+, cancelado pouco após ser lançado, devem entrar no catálogo da Discovery+, pelo menos para o público dos Estados Unidos.

A previsão para a fusão seria o verão de 2023, segundo JB Perrete, CEO e presidente da Discovery, falou à revista Variety. A intenção é unir o rico catálogo da HBO Max com a capacidade maior de entrega de sistema da Discovery+.

Bastidores da fusão

As discussões e rumores têm aumentado após o cancelamento de duas grandes produções da Warner, "Batgirl" — que teve investimento de R$ 90 milhões — e "Scoob!", a continuação de "Scooby", que ficou na faixa dos US$ 40 milhões.

Segundo informações do site The Wrap, a decisão do estúdio de cancelar Batgirl foi porque o filme ultrapassou o próprio orçamento.

Tudo isso ocorre inclusive às vésperas de uma grande estreia original da HBO Max, "A Casa do Dragão", do universo de "Game of Thrones".