Esposa de Renato Aragão nega que humorista tenha perdido direito de usar a marca Didi

A esposa de Renato Aragão, Lílian Aragão, se manifestou nessa quarta-feira (14) sobre a informação de que o cearense havia perdido o direito de usar a marca "Didi".

O jornalista Ricardo Feltrim havia publicado que o humorista estava impedido de usar o termo para lançamentos de produtos e serviços junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), órgão que cuida dos registros de marcas no Brasil. A marca “Didi” teria sido adquirida pela empresa chinesa Beijing Didi Infinity.

“De onde inventaram esse absurdo? É mentira”, disse ela, em entrevista ao “Gshow”.

Porém, na base de dados do INPI a empresa Beijing Didi Infinity aparece como titular dos direitos da patente, com registro de marca em vigor.

Cinema

Em agosto, foi divulgado que Renato Aragão irá contracenar com Luccas Neto no filme “Príncipe Lu e a Lenda do Dragão". O filme para os cinemas tem previsão de estreia para janeiro de 2024.

No longa, Luccas viverá o Príncipe Lu, enquanto Renato Aragão será o Mestre dos Mestres. A participação do cearense acontece após seis anos longe das telonas.