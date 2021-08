Entenda a treta entre Letícia Bufoni, Gabriel Medina e Yasmin Brunet nas redes sociais

A skatista Letícia Bufoni, o surfista Gabriel Medina e a modelo Yasmin Brunet voltaram aos assuntos mais comentados das redes sociais no último fim de semana. As publicações envolvendo os três, outra vez, vieram à tona por conta do imbróglio entre o atleta e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que o impediu de levar a esposa aos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Letícia utilizou o Twitter para escrever postagem irônica sobre o casal, lembrando que o nadador Bruno Fratus conseguiu beijar a esposa, treinadora do atleta, em meio à comemoração por medalha de bronze nas Olimpíadas.

Legenda: Letícia usou o Twitter para rir da situação Foto: reprodução/Twitter

"Imagina Yasmin e Medina vendo isso", dizia a publicação com a brincadeira compartilhada por ela. Não demorou para que os Internautas lembrassem de publicações anteriores de Letícia. “Oxiii, pode nem rir mais?”, rebateu a atleta após a repercussão.

Relação entre Letícia e Medina

Essa, inclusive, não foi a primeira vez que o nome de Letícia foi citado junto ao de Gabriel Medina, seja antes ou durante os Jogos Olímpicos. A skatista, que já foi amiga muito próxima do surfista, teria ventilado a possibilidade de os dois terem mantido uma "amizade colorida".

Legenda: Letícia Bufoni e Gabriel Medina são amigos de longa data, mas teriam se afastado após relacionamento do surfista Foto: reprodução/Instagram

Entretanto, segundo publicação do colunista Léo Dias, a relação entre os dois sempre foi de completa amizade. Prova disso seria o fato de que Medina fez até mesmo uma tatuagem em homenagem à amiga no passado. As iniciais da atleta, envoltas por um coração, foram cobertas logo após o início da relação entre ele e Yasmin Brunet.

Troca de alfinetadas

Ainda sobre o tuíte inicial, Letícia Bufoni voltou a se explicar sobre a situação. Segundo ela, as discussões das redes sociais seriam apenas "fofoca".

"Gente, como o povo inventa fofoca! Apenas dei uma risadinha porque achei engraçado o post e já tão falando que tô alfinetando o povo… credo, tô alfinetando ninguém não", rebateu. Em seguida, ela voltou a continuar em tom de descontração. "The Zoeira never ends… Sorry, mas eu sou zoeira mexmooooo", disse.

Foto: reprodução/Twitter

Enquanto isso, já para encerrar a situação, Letícia publicou o último tuíte sobre o assunto. "Pessoal não sabe levar as coisas na esportiva!", argumentou.

Resposta do casal

A resposta de Medina e Yasmin veio por meio de outra rede social, o Instagram. Em um stories, o surfista teria usado o emoji de biscoito, que define quando alguém está em busca de atenção na Internet.

Legenda: Gabriel Medina também usou o emoji de biscoito nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

No vídeo, o atleta escreveu: 'olha o biscoito! Olha o biscoito!'. Enquanto isso, Brunet também aproveitou a situação para se mostrar contrária aos posicionamentos de Letícia Bufoni.

Legenda: Yasmin Brunet usou o Instagram para citar a situação Foto: reprodução/Instagram

Em uma imagem de fundo preto, a modelo também colocou imagem de biscoito para alegar que, nesse caso, a "falta de respeito never ends". Logo depois, a publicação foi apagada para dar lugar a uma foto das mãos do casal.