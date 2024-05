Enquete A Grande Conquista: parcial aponta quem deve ficar na votação

Hadad deve se livrar da Zona de Risco, em "A Grande Conquista", conforme aponta a parcial da enquete do Diário do Nordeste, no início da noite desta quarta-feira (29). O participante disputa a berlinda Cel e Lucas de Albú.

Legenda: Enquete não interfere no resultado oficial do programa Foto: Reprodução

Hadad aparece com 47,6% dos votos, já Cel com 44,9%. Na parcial, Lucas de Albú está com 7,5%. Quem ganhar a dinâmica ainda poderá indicar outro competidor para ocupar o lugar dele no trio da zona de eliminação.

VOTE NA ENQUETE:

O resultado da enquete não interfere na eliminação do programa.

FORMAÇÃO DA ZONA DE RISCO

Nessa noite de terça (28), os donos da mansão Hideo e Lucas de Albú não entraram em consenso. Na ocasião, o primeiro disse que cederia para o lado do segundo, já que não teve "fair play" e ele "joga sujo". Então, acabou indicando Cel para a terceira zona da fase da mansão do reality show.

Em seguida, os participantes tiveram que decidir qual dos donos deveria ir para a berlinda. Lucas de Albú recebeu mais votos e ocupou o segundo lugar.

Então, os conquisteiros indicaram quem da mansão deveria finalizar a versão preliminar da zona, e indicaram Hadad — que recebeu seis votos.

Por fim, a apresentadora Rachel Sheherazade anunciou que Bruno tinha o poder do programa do Faro e podia anular os votos de dois participantes. Então, ele escolheu anular os votos de Guipa em Rambo e de Brenno em Kaio.

Quem votou em quem