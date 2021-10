Enquete A Fazenda: Bil, Gui Araujo ou Lary? Quem deve ganhar a Prova do Fazendeiro?

Bil Araújo, Gui Araújo e Lary Bottino foram indicados para a quinta Roça de "A Fazenda" 13 durante a formação realizada nesta terça-feira (19). Os três farão a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (20) e um deles pode se salvar da berlinda.

Os outros dois enfrentarão Valentina Francavilla na noite de eliminação. A ex-assistente de palco do Programa do Ratinho, do SBT, foi vetada da Prova do Fazendeiro por Lary, quarta peoa a integrar o time de roceiros.

Na quinta-feira (21), a apresentadora Adriane Galisteu anunciará, ao vivo, o nome do quinto peão que deixará o programa.

A enquete feita pelo Diário do Nordeste mede exclusivamente a preferência dos leitores do jornal. Ela não tem valor de amostragem científica e não interfere no resultado oficial do reality show da Record TV.

Como foi a formação da Roça?

Tiago Piquilo, que ganhou o Poder do Lampião, acendeu o Lampião do Poder, leu o Poder da Chama e escolheu ficar com a Chama Amarela. O cantor entregou a Chama Vermelha para MC Gui.

A fazendeira da semana, Dayane Mello, mandou Bil Araújo direto para a Roça. Na sequência, os participantes começaram a votação.

Quem votou em quem?

Dayane (fazendeira) - Bil

MC Gui - Rico

Bil - Rico

Valentina - Gui Araujo

Tati - Rico

Dynho - Rico

Rico - Gui Araujo

Solange - Sthe

Marina - Rico

Gui Araujo - Rico

Mileide - Aline

Erasmo - Marina

Lary - Aline

Aline - Gui Araujo

Sthe - Tiago

Tiago - Sthe

Adriane Galisteu deu o comando para MC Gui ler o Poder da Chama Vermelha, que ele recebeu de Tiago Piquilo. O funkeiro teve a missão de anular o voto de cinco competidores.

MC Gui anulou os votos de:

Lary (votou em Aline)

Dynho (votou em Rico)

Gui Araujo (votou em Rico)

Marina (votou em Rico)

Bil (votou em Rico)

Assim, Rico, que estava com o maior número de votos, se livrou da Roça. Gui Araujo, então, se tornou o segundo roceiro.

O apresentador e empresário puxou Valentina, que estava na baia, para a berlinda. Depois, ela iniciou o "Resta Um", em que uma pessoa salva a outra de ir para a noite de eliminação.

Quem salvou quem no 'Resta Um'?

Valentina - Aline

Aline - Rico

Rico - Erasmo

Erasmo - MC Gui

MC Gui - Tiago

Tiago - Solange

Solange - Tati

Tati - Marina

Marina - Sthe

Sthe - Mileide

Mileide - Dynho

Lary sobrou na dinâmica e ocupou o quarto banco dos roceiros. Ela vetou Valentina da Prova do Fazendeiro, e disputará o chapéu com Bil e Gui Araujo, nesta quarta-feira (20).

Depois da formação da Roça, Tiago Piquilo abriu o Poder da Chama Amarela. O sertanejo ganharia R$ 10 mil se deixasse a sede durante 48 horas sem café. Ele aceitou o desafio.