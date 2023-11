Em visita à Escócia, Kate Middleton surpreende ao socorrer menino que cai de bicicleta

Kate Middleton chamou a atenção, nesta quinta-feira (2), quando ajudou um menino que caiu de uma bicicleta nbm. Ao lado do Príncipe William, Middleton viajou à Escócia, onde visitaram escolas e participaram de atividades organizadas por projetos sociais. A iniciativa faz parte das metas do casal de promover uma melhor saúde mental, segundo informações do site da revista People.

O Príncipe e a Princesa de Gales interagiram com diversas crianças e se divertiram ao ar livre. Entre as brincadeiras, estava andar de bicicleta. Então, um dos jovens caiu da bike no trajeto. Kate rapidamente se ajoelhou e ajudou a consolar o menino. Ela passou as mãos nas costas dele e o chamou de "corajoso".

Middleton perguntou onde estava a bicicleta do garoto antes de encorajá-lo a "tentar novamente"."Foi um gesto muito bom de se ver", afirmou Martin Collins, representante da escola, ao MFR News and Sports. "Ela estava realmente envolvida com os meninos e as meninas".

Várias crianças deram entrevistas sobre o momento com o Príncipe e a Princesa. “Ela disse que não poderia dar muitos ‘soquinhos’ ou ‘toca aqui’ porque machucava”, comentou um menino. O motivo para que os cumprimentos pudessem incomodar Kate pode ser por conta de um machucado que ela sofreu recentemente. A Princesa surpreendeu ao ser fotografada em um presídio com uma parte da mão enfaixada, no dia 12 de setembro. De acordo com representantes do Palácio, Kate teria machucado a mão ao brincar em um trampolim com os filhos, George, Charlotte e Louis.