Guillermo Hundadze, dono do canal 'Gui50', faz primeiro pronunciamento após acidente

O ex-ator mirim Guillermo Hundadze, dono do canal 'Gui50', pronunciou-se pela primeira vez, nesta sexta-feira (3), após ser baleado por um policial em São Paulo. Por meio das redes sociais, o youtuber publicou uma foto de uma capela e fez uma declaração agradecendo a equipe médica que foi responsável por seu caso.

"Agradeço aos médicos do Hospital Mandaqui/SP, que guiados por Deus, me devolveram a vida", escreveu o influenciador na legenda publicação.

Relembre o caso

Guillermo Hundadze, 25, youtuber e ex-ator mirim da Globo, foi baleado depois de briga de trânsito com um policial militar, na tarde do último dia 23 de outubro, na Ponte das Bandeiras, região central de São Paulo.

O portal da revista Quem confirmou a informação Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SPP).

"De acordo com informações, ambos se desentenderam durante uma ultrapassagem. Quando parou o carro, o homem [Guillermo] desceu para tirar satisfação com uma arma na cintura. O PM interveio e o atingiu", informou a corporação em nota.

Ainda segundo a SSP, Guillermo foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Mandaqui, onde permaneceu internado.

"As armas foram apreendidas, bem como as munições e um spray de pimenta que estava no carro do indivíduo. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 2° DP (Bom Retiro), que requisitou perícia ao local", concluiu o texto da SSP.