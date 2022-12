Em viagem a Noronha, Larissa Manoela e André Luiz Frambach trocam declarações

Em viagem para o arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, a atriz Larissa Manoela e o ator André Luiz Frambach trocaram declarações e compartilharam momentos que vivenciaram juntos nas redes socias. Os dois passam alguns dias de férias no local.

Foto: Reprodução/Instragram

"Meu abrigo, cara metade, alma gêmea, melhor amigo… Poderia por horas ficar listando tudo que você representa. Apreciando, teus olhos verdes lindos e enrolada nos teus cachos dourados. Admirando tua bondade tamanha, teu coração gigante, tua energia contagiante, tua alma vibrante! Me achei em você, me preenchi, inundei, transbordei. Nunca cogitei nem sequer pensei... saí só pra voltar pra ti", disse por meio do Instagram.

Foto: Reprodução/Instagram

O André luiz Frambach também se declarou para Larissa Manoela e acrescentou que está vivendo um "sonho" ao lado da atriz.

Foto: Reprodução/Instagram

"Vivendo um sonho com você nesse lugar. Melhor, vivendo um sonho todos os dias com você! É doido como a vida é perfeita da forma que ela é, sem mais. Temos livre arbítrio de escolher o que quisermos viver, mas é tão mais gostoso quando a gente escolhe em harmonia com o universo e com Deus. Tudo faz mais sentido, e a vida caminha mais em paz, mais leve e com muito mais amor. Tem sido assim desde o dia que decidimos estar juntos, desde que decidimos escutar o que realmente sentíamos e o que a vida tava mostrando pra gente", escreveu no Instagram.

Foto: Reprodução/Instagram

Noronha é um dos destinos preferidos dos famosos.