Em pegadinha, Rodrigo Faro surpreende Deolane com tatuagem: "fiz em homenagem a você"

Na edição deste domingo (9) do programa Hora do Faro, o apresentador visitou a mansão de Deolane Bezerra, advogada que ficou conhecida nacionalmente após se tornar viúva do falecido cantor MC Kevin. Ele surpreendeu a influenciadora com uma tatuagem com o rosto dela.

O desenho, no entanto, fazia parte de uma "pegadinha", e foi feito com um material removível, diferentemente de uma tatuagem verdadeira.

Enquanto conhecia a casa de Deolane, avaliada em R$ 11 milhões, o apresentador fez uma surpresa. “Fiz uma homenagem para você. Você não viu nada de diferente em mim? A homenagem é completa”, declarou o comunicador.

Faro mostrou a tatuagem falsa que fez com o rosto de Deolane. “Gente, o que é isso? É de mentira, né? Só pode! [...] Olha que linda, sou muito gata, Brasil! Olha esse rosto harmonizado”, brincou a advogada.