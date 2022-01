Maiara e Fernando postam fotos em locais semelhantes e fãs se revoltam com possível volta dos dois

Os cantores sertanejos Maiara e Fernando publicaram imagens na sexta-feira (7) em um local que supostamente seria o mesmo quarto. Entretanto, o registro levou os fãs à resvolta, já que os dois se separaram em meio a boatos de nova traição por parte do artista.

Maiara, que faz dupla com a irmã Maraisa, publicou imagem na qual aparece deitada mexendo celular. Já Fernando, que integra dupla com Sorocaba, fez postagem com foto que tinha o mesmo fundo do quarto da ex-namorada.

Legenda: Maiara fez postagem misteriosa no Instagram Foto: reprodução/Instagram

Horas antes das publicações serem feitas, Maiara revelou que faria show em Florianópolis, colocando mensagens sobre amor na legenda. Enquanto isso, Fernando compartilhou com os fãs que estava pousando na capital catarinense.

Histórico de traição

Ainda no fim de 2021, Maiara utilizou as redes sociais para revelar mais uma possível traição da parte de Fernando. Nos stories, a cantora se mostrou indignada, pontuando que terminaria o relacionamento mais uma vez.

Na última quinta (6), no entanto, Fernando deu pistas de que os dois estão tentando reatar o romance. Após uma fã se mostrar revoltada com o retorno, ele nao deixou barato e fez uma declaração ousada.

"Quem acha isso bonito e abrir a boca para dizer que é amor, é mais idiota ainda", disse a seguidora. "Se é bonito, não sei. Mas que é gostoso pra c#$%¨&, isso é. Não dá vontade de parar. Tem coisas que não se explica", debochou Fernando.

