Em meio a rumores de separação, esposa de Kayky Brito publica texto sobre recomeços

Tamara Dalcanale, esposa de Kayky Brito, compartilhou um texto reflexivo sobre recomeços, na noite da última terça-feira (2), aproveitando o começo do ano.

Nos Stories, a jornalista compartilhou com os seguidores: "Recomece. Recomece sendo você, por você e com você. Recomece alinhando planos, sonhos e desejos. Recomece escrevendo uma nova história para sua vida e acredite nela. Recomece um novo curso, um novo trabalho, um novo projeto. Recomece se amando mais. Recomece levando paz, calmaria e luz para quem precisar, inclusive para você. Recomece sendo sua melhor versão. Recomece plantando coisas boas que lá na frente você as colherá”.

A mensagem disse também: “Recomece eliminando da sua vida tudo aquilo que te impede de voar. Recomece, hoje, agora, a qualquer momento. Porque enquanto há vida, há esperança, há mudança, há recomeços, há novas histórias... Acredite no seu potencial. Ignore o que não te agrega. Esteja em paz consigo e busque sempre cultivar bons hábitos, boas energias, boas ações e vibrações positivas por onde estiver".

No dia 1º, logo após a virada do ano, Tamara também compartilhou outro texto avaliando o seu 2023: "Que ano?! Quanta coisa vivi. Lições que enfrentei, outras, compreendi. Um dia desses alguém me disse: você chegou tão lá no fundo do poço, aguentou e ainda aguenta tanta coisa, que você vai ver, é como se você fosse uma mola que estivesse lá embaixo encolhida e na hora que soltar, você vai voar! Vai dar a voltar por cima como ninguém nunca viu. É aquilo, tudo acontece exatamente como tem que ser".

Ambas as postagens chamaram a atenção dos internautas, pois o casal parece estar passando por uma crise no relacionamento. Em dezembro passado, Kayky Brito usou as redes sociais para negar que a mulher tivesse brigado com a sua família enquanto ele esteve internado no mês de setembro.

As desavenças entre os dois teriam ficado em evidência, inicialmente, após a liberação de um vídeo de uma câmera de rua do local em que o ator estava com amigos no dia do atropelamento que o vitimou, em 2 de setembro. Em destaque, o famoso aparece tentando dar um beijo no rosto de uma moça, sendo afastado por Bruno de Luca.