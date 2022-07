Ellen Jabour reclama de 'tom político' de show de Rage Against the Machine e é criticada

A modelo Ellen Jabour foi alvo de críticas na manhã desta segunda-feira (18) após reclamar sobre o tom político adotado em show pela banda de rock Rage Against the Machine.

"Não gosto de shows que falam sobre política. Transformam um momento que era pra ser de unificação, em segregação. O clima fica péssimo, pois as pessoas pensam diferente umas das outras e começam a se estranhar, e até mesmo a se agredir! Vivi isso no show do Roger Waters [vocalista do Pink Floyd] e foi uó", declarou Ellen.

Internautas criticaram a modelo, que teve o nome citado em inúmeros posts de fãs do rock. "Amada,você leu as letras do Pink Floyd? Another Brick in The Wall é sobre quebrar barreiras do totalirarismo, só pra citar uma", disse um.

Outra pessoa afirmou que "não existe Rage Against ou Roger Waters sem política. As obras de ambos são calcadas nos temas. Se quem escuta, não entende nada, tá escutando errado", alfinetou.

Justificativa

Diante da repercussão, Ellen voltou às redes sociais e expôs uma justificativa. Segundo ela, os internautas "não entenderam" o que ela havia comentado.

"Não estava me referindo às letras de música sobre política, mas quando a banda ou músico resolve fazer do show um momento de propaganda política. O Roger Waters, por exemplo, veio falar sobre a nossa política (Brasil) no show dele e criou o maior climão", finalizou.