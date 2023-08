Eliana fala sobre amizade com Xuxa: ‘esse carinho não é de agora’

Eliana, contratada do SBT, estará na Globo nesta segunda-feira (7), ao lado de Xuxa e Angélica, para participar do show do “Criança Esperança”. Em entrevista ao jornal “O Globo”, Eliana relembrou a amizade com a Rainha dos Baixinhos, e disse que o relacionamento das duas é antigo.

“A Angélica eu conheci no SBT. Já a Xuxa me convidava eventualmente para ir visitá-la na Casa Rosa. Eu estive no hospital no nascimento da Sasha e no aniversário de um aninho dela. Em muitos momentos especiais da vida dela, eu estava presente. Esse carinho entre nós não é de agora. O que aconteceu nos últimos anos foi que, com o avanço da tecnologia e as facilidades de comunicação, a gente acabou se aproximando ainda mais”, disse.

A apresentadora reforçou que nunca existiu rivalidade entre as três, nos anos 1990. “Essa suposta rivalidade era algo muito mais criado pela sociedade patriarcal em que a gente vive. Sempre nos tratamos respeitosamente, primeiro como colegas de profissão e depois, na maturidade, como amigas. O nosso papel ao longo desses anos foi mostrar que existe, sim, união entre mulheres e que uma não tira o brilho da outra”.

O trio, inclusive, mantém um grupo de WhatsApp que não pode ter o nome revelado. "Não é uma questão de fazer mistério. É que é um nome muito particular e divertido. Mas a gente não pode contar de jeito nenhum. A gente compartilha algumas coisas sobre o grupo com o público, mas tem coisas que passam dos limites. O nome é uma delas”, explicou Eliana.