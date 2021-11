Eclipse Lunar em Touro no dia 19 de novembro de 2021

A palavra eclipse é conceituada como "obscurecimento total ou parcial de um astro por outro" para a Astronomia. Sendo assim, um eclipse lunar nada mais é do que a sombra da Terra escondendo total ou parcialmente a Lua durante um curto período.

Esse fenômeno é tão grande que é visível a olho nu, mesmo que apenas de alguns pontos da Terra. Para um eclipse lunar acontecer, é necessário que o Sol, a Terra e a Lua estejam perfeitamente alinhados ou próximos disso. O eclipse que acontece nesta sexta-feira (19) no signo de Touro não poderá ser visto do Brasil, mas isso não significa que não seremos afetados pela sua influência.

A Lua Eclipsada influencia fortemente os nossos pensamentos sobre o passado e sobre a nossa segurança. Como esses dois pontos costumam ser motivo de alta tensão, as pessoas acabam ficando na defensiva nesse momento. É preciso tentar entender bem os sinais percebidos durante os próximos dias, para usar as transformações promovidas pelo eclipse como oportunidades de crescimento pessoal.

Apesar disso, esse fenômeno pode ter efeito contrário ao citado. O eclipse lunar pode gerar uma grande vontade de sair da zona de segurança e de conforto. Caso você seja uma pessoa que não costuma ter atitudes como essa, pode ser uma mudança marcante e até mesmo amedrontadora. Muitas possibilidades entram em jogo, mas é sempre um bom momento para questionar velhos hábitos e investir em novas formas de progredir.

Qual é a influência do eclipse quando ele acontece no signo de Touro?

De modo geral, eclipses trazem à tona as coisas em um jogo de luz e sombra. Enquanto algumas coisas são escancaradas, de modo que seja impossível ignorar, outras são eclipsadas e podem acabar causando algum tipo de ilusão.

Por isso, é preciso trabalhar o autoconhecimento e a reflexão profunda, para lidar com esses acontecimentos da melhor forma possível.

Quando esse fenômeno acontece em Touro, que é caracterizado pela racionalidade, pela segurança e pela noção de conforto, podemos esperar mudanças na rotina. Seja devido a algum imprevisto ou à uma escolha própria, a energia de transformação do eclipse nos leva a enxergar a necessidade de mudar algo que já era considerado confortável, parte do dia a dia.

Isso nos gera desconforto, afinal, Touro gosta de estabilidade. Mas o movimento despertado por um eclipse nesse signo nos direciona exatamente a questionar as crenças, hábitos ou relações que acreditamos ser fixas em nossas vidas. Isso não significa tomar atitudes rebeldes ou desvalorizar suas raízes, mas sim rever quais delas ainda fazem sentido no presente e ainda devem ser adubadas.

Esse é um momento que pede coragem, desprendimento e energia para transformar aquilo que não faz mais sentido em nossas vidas. Porém, de nada adianta tentar fazer isso controlando todas as variáveis ao redor, porque acabamos nos consumindo no processo. Após fazer o seu melhor sobre uma situação específica, é preciso deixar que as coisas se desenrolem naturalmente.

Como esse eclipse afeta o campo social?

Além do eclipse, estamos vivendo um momento em que o posicionamento do Sol e de Marte em Escorpião já vem promovendo transformações profundas. Nesse momento, entram em campo questionamentos sobre nossos valores, recursos, talentos e até mesmo sobre autoestima; se contrapondo a temas como recursos dos outros, fusões e relações de domínio e dependência.

A influência de Touro indica que o campo político e econômico também pode ser afetado. Desde o dia 4 de novembro, quando se iniciou o ciclo lunar que estamos vivendo agora, o governo tem vivido um período marcado por desafios e demandas maiores. A influência do eclipse pode trazer desdobramentos importantes envolvendo a crise e as oscilações que estamos vivendo.

Em se tratando das relações em sociedade, esse é um ótimo momento para realinhar metas e pensar em formas para otimizar o trabalho. Seja um serviço doméstico ou um projeto profissional, as energias taurinas favorecem a construção de estratégias para que as coisas sejam feitas de forma mais prática e ordenada.

Astrocentro

