Disney anuncia D23 Expo no Brasil em novembro de 2024

A Disney anunciou em postagem no X (antigo Twitter), nesta quarta-feira (10), o lançamento da primeira edição brasileira do D23 — evento tradicional do estúdio que divulga novidades dos principais estreias e produções. A edição irá acontecer na cidade de São Paulo, em novembro deste ano.

Há 14 anos, o D23 realiza grandes eventos voltados para fãs em Anaheim (Califórnia). Desta vez, os brasileiros vão poder saber em primeira mão das novidades de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e muito mais.

Veja também

O fã-clube oficial da The Walt Disney Company, D23, fundado em 2009, carrega um significado especial, com o “D” representando Disney e o “23” como referência ao ano em que Walt Disney inaugurou o primeiro estúdio em Hollywood — 1923.

Comemorações

Renato D’Angelo, country-manager da Disney no Brasil, expressou entusiasmo com o anúncio em postagem feita no Linkedin.

"O maior evento de fãs da Disney será realizado pela primeira vez em São Paulo. Estamos emocionados em trazer a experiência D23 para o Brasil, dando aos fãs locais a oportunidade de vivenciar a magia da Disney de forma única e significativa", comemorou D’Angelou.

No X, seguidores da Disney fizeram pedidos de nomes para estarem presente no D23 no Brasil: "Queremos o elenco de Percy Jackson no Brasil", disse uma usuária na rede social. Outro seguidor da produtora escreveu: "Queremos Charlie Cox para falar do 'Daredevil Born Again'".