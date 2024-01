Diogo Nogueira homenageia Gonzaguinha no Caldeirão com Mion neste sábado (20)

O cantor Diogo Nogueira vai homenagear o compositor Gonzaguinha no "Caldeirão do Mion" neste sábado (20). Ele será uma das atrações do quadro "Sobe o Som", e cantará os sucessos "Sangrando" e "Herança Nacional".

Essa última música, inclusive, é parte do último álbum de Nogueira. O trabalho foi lançado no fim de 2023 e conta com heranças de batuques ancestrais.

No Caldeirão deste sábado, ainda acontece o "TV Teca", especial para a novela "Renascer", que estreia nesta segunda-feira (22). Estarão presentes os atores Fábio Lago e Jackson Antunes.

Que horas começa o Caldeirão do Mion?

O "Caldeirão do Mion" começa a partir das 14h25, de acordo com a grade programação da TV Globo. É possível também assistir a emissora pela Globoplay.