Deolane Bezerra desmente boato sobre cirurgia do filho: 'gente amarga'

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Deolane Bezerra usou as redes sociais para desmentir os boatos sobre a cirurgia do filho, Kayky Bezerra, que no sábado (17) tirou um nódulo do pulmão devido a uma infecção por tuberculose viral.

Na internet, surgiram boatos sobre o jovem ter passado pelo procedimento por supostamente usar cigarro eletrônico ou narguilé. Deolane explicou que o filho não fuma nem bebe e lamentou as mentiras criadas nas redes sociais.

“Como tem gente babaca neste mundo, gente amarga que deseja o mal para o próximo. Aí depois pergunta porque que sempre vivem lascados na vida. Porque é mal, porque não presta, porque vê o filho dos outros doente e vai falar merda. Kayky não fuma, não bebe. Ele teve tuberculose viral, ele contraiu um vírus espalhado pelo ar. Parem de ser maus, por isso que a vida de vocês não vai para frente”, disse ela.

Kayky também falou sobre o assunto em seu perfil. “A biópsia do nódulo deu como uma tuberculose viral, agora vou iniciar meu tratamento. Graças a Deus estou bem, e a cirurgia foi um sucesso. Não faço uso de cigarros, pods, vaper ou qualquer coisa que pode fazer mal por meu organismo”, disse ele.