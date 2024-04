Criminosos que planejavam invadir casa de Nando Reis são presos em São Paulo

Uma quadrilha que planejava invadir o condomínio onde o cantor Nando Reis mora, em São Paulo, foi desarticulada, na madrugada desta segunda-feira (15), pela Polícia Militar. As informações foram divulgadas pelo programa "Balanço Geral", da RecordTV, dessa segunda.

Os oficiais abordaram um veículo suspeito, onde estavam três homens aparentemente nervosos e estacionados próximo à entrada principal da vila de casas, localizada no bairro de Itaim Bibi, Zona Oeste de São Paulo. Ao verificar a placa, o carro constava como procurado pelo proprietário, ou seja, tinha sido roubado. Além disso, o grupo ainda levava ferramentas para utilizar durante o furto.

Mesmo diante do aparato de segurança do condomínio, os homens contaram à polícia que tiveram informações sobre a rotina do músico e que sabiam que ele estava viajando em turnê.

O cantor foi avisado sobre a tentativa via telefone. O artista se apresentou em Curitiba, no Paraná, no último fim de semana.

A Polícia abriu uma investigação para descobrir detalhes sobre o caso e se tinham outras pessoas envolvidas.