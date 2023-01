Criminosos invadem perfil de Marília Miranda, do grupo "Pipoca" do BBB 23, para aplicar golpes

A maquiadora Marília Miranda, integrante do grupo "Pipoca" do BBB 23, teve o perfil no Instagram hackeado na noite de sexta-feira (13). Os responsáveis pela ação estavam utilizando a conta, que tem mais de 900 mil seguidores, para aplicar o "golpe do Pix".

No Twitter, a equipe responsável por administrar as redes sociais da participante alertou os seguidores de Miranda: "O Instagram da Marília foi hackeado, e os mesmos que hackearam estão pedindo Pix. Não façam! É golpe!".

Os administradores dela ainda aproveitaram a publicação para pedir que os seguidores divulgassem a situação, em uma tentativa evitar que algum admirador da "sister" caísse na fraude.

As equipes de outros participantes do reality, como as de Bruna Griphao e Marvvila, compartilharam o aviso. Além delas, a vencedora do Big Brother português, Bruna Gomes, também fez um alerta em seus stories.

No início da madrugada deste sábado (14), os administradores de Marília anunciaram que a conta havia sido recuperada, e o problema resolvido.