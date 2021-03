Corpo de Léo Rosa é enterrado e amigos deixam homenagem: 'importante é tá gato'

O ator Léo Rosa, que faleceu na última terça (9) por conta de um câncer, recebeu homenagem de amigos durante enterro, realizado na quinta (11) em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. "O importante é tá gato", dizia a coroa de flores enviada para a família do artista.

Encomendada pelo cineasta Caio Sóh, a lembrança foi disposta em meio às outras homenagens durante o enterro.

Legenda: Homenagem foi enviada pelo amigo do artista Caio Sóh Foto: reprodução/Instagram

Segundo o ator Pedro Carvalho, que trabalhou diversas vezes com o gaúcho, a frase engraçada era marca registrada de Léo Rosa. "Ele sempre falava isso gravando. Aliás, essa frase foi uma das que aprendi com ele. Querido Léo", escreveu no Instagram.

Luta contra o câncer

Com 37 anos, Léo lutava contra o câncer desde 2018. Em meio ao tratamento, o artista havia comentado sobre ter recorrido à quimioterapia, fazendo um total de 30 sessões, soluções alternativas e até mesmo a um estilo de vida mais saudável.

Inicialmente, de acordo com a equipe de Rosa, o câncer surgiu nos testículos, mas acabou seguindo para outras áreas do corpo. Com a metástase confirmada, o ator precisou continuar em tratamento durante bastante tempo.