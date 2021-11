Conselho de Enfermagem emite nota contra Bruna Marquezine sobre 'fantasia de enfermeira'

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) divulgou nota, na manhã de terça-feira (2), com críticas a Bruna Marquezine por usar vestes de enfermeira como "fantasia" em festa de halloween.

"Deparamos-nos nas recentes celebrações de Halloween com a atriz Bruna Marquezine fantasiada do que a mídia chamou de 'enfermeira sexy'. Também com postagem de influenciadoras como Cátia Damasceno, que fez uma enquete para que os seguidores escolhessem sobre a fantasia de mulher gata ou 'enfermeira bem sexy' e Thais Massa que se fantasiou como tal", diz o comunicado da entidade.

Ainda em comunicado, o Coren-SP diz ser contrário a conduta da sexualização da profissão. "Repudiamos veementemente essa conduta, pois ela incentiva a sexualização de uma categoria que há décadas luta por valorização e respeito. São trabalhadoras que enfrentam sucessivas jornadas de trabalho, em seus lares e no cotidiano profissional e que não merecem ou devem ser estereotipadas dessa forma".

Nota do Coren-SP:

Por fim, a entidade afirma que dentro de um cenário de humor e diversão o uso da figura do enfermeiro ou enfermeira é validado desde que não atinga de forma negativa nenhuma pessoa.



"O Coren-SP defende que todo o humor e diversão são válidos desde que não prejudiquem ou provoquem qualquer impacto negativo na vida do próximo. Por isso faz um apelo à sociedade e aos formadores de opinião: respeitem e valorizem as mulheres da enfermagem", conclui a nota do Coren-SP.

A atriz não se manifestou nas redes sociais sobre o assunto até a publicação desta matéria. As imagens foram apagadas dos stories do Instagram.