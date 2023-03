Com volta de Camila Queiroz, conheça elenco da novela Amor Perfeito

A novela Amor Perfeito, próxima das 18h da Rede Globo, estreia nesta segunda-feira (20) com Camila Queiroz, Diogo Almeida e Levi Asaf como protagonistas. Os três interpretam Marê, Marcelino e Orlando, respectivamente.

A trama foi criada e escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer, com direção artística de André Câmara. Além disso, ela ainda é escrita com Elísio Lopes Jr, com a colaboração de Dora Castellar, Duba Elia e Mariani Ferreira.

Nas décadas de 1930 e 1940 em Águas de São Jacinto, uma cidade fictícia do interior de Minas Gerais, Marcelino (Levi Asaf), de apenas oito anos, sonha em conhecer sua mãe, a jovem Maria Elisa, a Marê (Camila Queiroz), que perdeu a criança e o grande amor, Orlando (Diogo Almeida), por conta da madrasta Gilda (Mariana Ximenes).

Essa, inclusive, é a primeira novela de Camila Queiroz após a saída dela como contratada da TV Globo em 'Verdades Secretas'. Na época, a emissora vetou participação da atriz nos materiais de divulgação após impasse no fim das gravações.

Além de Camila Queiroz, Diogo Almeida e Levi Asaf, a novela ainda se propõe a mostrar as diferentes formas do amor entre os núcleos do folhetim.

Veja alguns dos personagens da novela:

Gilda

Foto: TV Globo/Paulo Belote

Gilda, interpretada pela atriz Mariana Ximenes, é uma mulher ambiciosa. Logo no início da trama, ela se casa com Leonel (Paulo Gorgulho) por interesse, de olho na presidência do Grupo Rubião.

No entanto, Marê (Camila Queiroz) é a candidata natural ao cargo, o que gera uma indisposição. Gilda prepara uma armadilha para Marê, incriminando-a pelo assassinato do pai, após um processo sujo e fraudulento.

Gaspar

Foto: TV Globo/Paulo Belote

Thiago Lacerda vive Gaspar, o filho mais velho do prefeito Anselmo (Paulo Betti). Também no início da novela, ele é escolhido por Leonel (Paulo Gorgulho) para desposar Marê (Camila Queiroz).

Com o casamento arranjado, ele recebe o direito de explorar as águas termais da cidade, provando que é ambicioso e sem escrúpulos. Logo ele vai se juntar a Gilma, com o intuito de enganar Leonel e Marê.

Leonel

Foto: TV Globo/João Miguel Jr.

Leonel (Paulo Gorgulho) é o patriarca da família Rubião, a mais rica e mais poderosa de Águas de São Jacinto.

Ele se casa com Gilda (Mariana Ximenes), mulher interesseira e ambiciosa, mas nem sonhará da rivalidade dela com a filha dele, a Marê (Camila Queiroz).

Frei Severo

Foto: TV Globo/Paulo Belote

O Frei Severo é interpretado pelo ator Babu Santana. Ele é o “comandante” da Irmandade de São Jacinto dos Clérigos, único celebrante.

Durão, ele vai se mostrar um homem de grande coração, enquanto impõe respeito por meio da autoridade moral.

O Frei, inclusive, guarda o segredo do tempo em que era lutador de boxe e não tem medo de enfrentar o prefeito Anselmo (Paulo Betti), nem Gilda (Mariana Ximenes).

Cândida

Foto: TV Globo/Paulo Belote

Cândida, interpretada por Zezé Polessa, é a primeira-dama da cidade, mulher de Anselmo (Paulo Betti). Ela obriga o filho Luís (Paulo Mendes) a se manter na Irmandade de acolhimento de sacerdotes idosos, enquanto faz chantagem emocional.

O maior choque na vida dela será a traição do marido, que nunca a afronta diretamente e está sempre agindo pelas costas.

Wanda

Foto: TV Globo/João Miguel Jr.

Wanda, vivida por Juliana Alves, será uma das personagens femininas mais importantes da trama. Ela é esposa do promotor Sílvio Pacheco (Bukassa Kabengelle), conhecida por ser uma mulher moderna, dona da loja "A Brasileira Elegante".

A loja, inclusive, será importante para a trama, que oferece produtos femininos "ousados" para a mentalidade interiorana da época da novela, nos anos 1930 e 1940.

Lívia

Foto: TV Globo/João Miguel Jr.

Lívia (Lucy Ramos) é esposa do delegado da cidade de Águas de São Jacinto, Ciro Albuquerque (Beto Militani), e é responsável pelo salão de beleza do Grande Hotel Budapeste.

O grande instinto maternal é o que move Lívia, extremamente infeliz no casamento com Ciro. Por conta da impossibilidade de engravidar, ela convence o marido a adotar Tobias (Davi Queiroz) e ele desprezará o garoto. Após um tempo, ela descobrirá que o problema em relação à gravidez é do marido.

Verônica

Foto: TV Globo/Manoella Mello

Verônica (Ana Cecília Costa) é amante de Anselmo (Paulo Betti), o prefeito, com quem teve um filho, Júlio (Daniel Rangel), que nunca foi reconhecido por ele.

Verônica e Anselmo se conheceram em Alfenas, enquanto o prefeito visitava um velho tio. Quando grávida, ela ficou sem apoio e criou sozinha o filho até os três anos dele.

Após a mudança para Águas de São Jacinto, Verônica fica mais próxima de Anselmo, mas continua escondendo a identidade do pai do filho.

Mais personagens

Novela ainda terá no elenco astros como Carol Castro, Isabel Filardis, Carmo Dalla Vecchia, Bruno Montaleone, Bukassa Kabengele, Antonio Pitanga, Analu Prestes, Daniel Rangel, Paulo Betti, Bernardo Berro e Chico Pelúcio. Além disso, outros nomes também compõem o restante da trama.