Novela 'Amor Perfeito' abre as portas de cidade cenográfica; veja detalhes

Novelas sempre tiveram uma aura mágica. Elas, inclusive, continuam figurando na lista das produções artísticas mais importantes da televisão e devem se manter assim ainda por muito tempo - apesar das novas tecnologias, streaming e queda no número de espectadores da TV aberta. Agora, imagine conferir e poder perceber, de perto, todos os cuidados que envolvem a montagem de um cenário da dramaturgia? Posso te garantir: é tudo feito nos mínimos detalhes.

Recebemos um convite especial para conferir a nova cidade cenográfica da TV Globo, feita especialmente para a novela "Amor Perfeito", com estreia marcada para a próxima segunda-feira (20).

Escrita por Duca Rachid, vencedora de um Emmy, Elísio Lopes e Júlio Fischer, a trama é baseada livremente no livro "Marcelino Pão e Vinho", de José María Sánchez Silva, passeando pela história de Marê (Camila Queiroz), Orlando (Diogo Almeida) e do pequeno Marcelino (Levi Asaf).

Chegamos ao local pouco depois das 19h, já no cenário montado para a novela, dentro dos Estúdios Globo. De cara, a certeza de sempre: cada detalhe visto nas cenas é pensado, criado e discutido por uma equipe grande, seja a de figurinistas, de pessoas que constroem os cenários e até do elenco.

Ruas de detalhes

Cerca de três ruas pequenas compõem o cenário de 'Amor Perfeito'. Nelas, fachadas que não agregam tanto à trama do folhetim misturadas a cenários importantes, como o jornal e a loja de Wanda, personagem de Juliana Alves.

A loja, inclusive, parece ter sido pensada exatamente para passar a aura da personagem. Wanda, segundo os autores, será a responsável por discutir o papel da mulher na época retratada na novela, os anos 1920. Ela será o motor das cenas para mostrar a importância do papel feminino e da força da mulher no Brasil há décadas.

Legenda: Cidade cenográfica é grande, com três ruas, e possui os principais estabelecimentos da novela na cidade fictícia de São Jacinto Foto: Mylena Gadelha

"A Wanda é uma mulher à frente do tempo em que vive. Ela tem uma mente para a moda, para a vida, traz essa cultura cosmopolita para a cidade, influenciando diretamente as mulheres do núcleo que ela compõe na novela", revelou Júlio Fischer em passagem pelos cenários junto com a imprensa.

As roupas da loja, inclusive, refletem essa aura moderna da personagem. Todos os objetos colocados no estabelecimento compõe algo que parece básico, mas fará a diferença em todas as cenas.

Não é muito diferente na casa do prefeito da novela. Até mesmo o cheiro do local, todo em madeira, repassa a sensação de uma casa mais antiga, cheia de detalhes diversos, desde as flores na mesa do jantar até os bilhetes deixados pelos personagens na mesa de centro.

Grandiosidade de hotel

Se todas as lojas da cidade cenográfica passam a aura de cuidado, imagine só o grande hotel feito especialmente para a novela? Também parte da trama, o Grande Hotel Budapeste é tão grandioso quanto o nome e recebeu os convidados para o lançamento da novela.

Legenda: Interior de hotel, onde cenas serão gravados, é pensado nos mínimos detalhes Foto: Mylena Gadelha

Nele, inclusive, momentos importantes do folhetim devem ser encenados, incluindo os embates de Marê (Camila Queiroz) com Gilda (Mariana Ximenes). Um cenário imenso para refletir nas telinhas a importância do local às personagens. Interessante, né?

Prestes a ir ao ar, 'Amor Perfeito' parece ter uma trama daquelas típicas de novela das 18h: mocinha, casal cheio de obstáculos, vilões com más intenções. Além do elenco de peso, o cenário promete ser um dos pontos altos dessa nova aventura da TV. Só nos resta conferir.