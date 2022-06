Com Covid-19, Henrique Fogaça é afastado das gravações do Masterchef

O chef de cozinha Henrique Fogaça, de 48 anos, foi diagnosticado com Covid-19 e afastado das gravações do programa Masterchef Brasil desta semana.

Segundo a assessoria da Band, chefs convidados estão participando das filmagens. O programa grava ainda a primeira temporada de edição com candidatos maiores de 60 anos. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

No ar atualmente, a 9ª temporada do MasterChef Brasil não terá uma final ao vivo, como de costume no reality. A emissora planeja gravar, com duas versões, o desfecho do reality para evitar vazamento dos resultados.

A temporada inédita do reality culinário com candidatos maiores de 60 anos tem previsão de lançamento para dezembro deste ano.