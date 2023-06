Claudia Raia compartilha foto com a filha Sophia e semelhança entre as duas chama atenção

A atriz Claudia Raia compartilhou com os seguidores do Instagram, nesse domingo (25), duas fotos com a filha, Sophia Raia, de 20 anos. As duas aproveitaram o domingo juntas na piscina, e a semelhança entre mãe e filha chamou a atenção dos fãs da artista.

“Mini Claudia. Tão linda quanto a mãe”, escreveu uma pessoa. “Se parece demais com a mãe. Deus abençoe vocês”, publicou mais uma. “É uma mistura do pai com a mãe. Já nem sei mais com quem ela se parece. Mas, pelo visto, a Sophia é mesmo ‘filha da mãe’”, brincou outra.

Sophia é filha de Claudia e Edson Celulari. Atualmente a jovem mora em Nova York, onde estuda na Tisch School of the Arts.

Claudia Raia, de 56 anos, ainda é mãe de Enzo Celulari, também filho de Edson, e de Luca, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello.