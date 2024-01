Claudia Alencar está sem andar e segue internada em hospital, diz filho

A atriz Claudia Alencar, 73 anos, apresentou piora no quadro de saúde. Ela está internada desde o dia 17 de dezembro, em um hospital no Rio de Janeiro, após realizar uma cirurgia na coluna. Durante a recuperação, ela recebeu o diagnóstico de infecção bacteriana. Conforme Yann Hatchuel, filho da artista, ela está sem andar e com dores.

"Fico aliviado que a infecção bacteriana está bem controlada, mas agora me preocupo com esse novo problema. Mesmo após a cirurgia e com a infecção em estado mais agudo, minha mãe andava bem. À medida que esse mês foi passando, dores começaram a surgir e piorar. Nesse momento, ela não está mais andando. Torço muito para que consigam desvendar o diagnóstico para poderem tratar o que acontece. Está muito difícil", disse à revista Quem.

A equipe da atriz também informou que ela irá passar por uma "bateria de exames". "Ela andava pelo hospital com fisioterapeuta, aí começou a só andar no quarto, depois no banheiro, e agora não anda mais", revelaram.

No boletim médico, assinado pelos médicos Sergio Gurgel Fernandes e André Caetano Barbosa Campos, é explicado que Claudia segue com a mesma medicação.

"A sra. Claudia G Alencar segue internada, mantendo o quadro clínico estável e melhora laboratorial, em uso dos mesmos antibióticos. Sendo submetida a novos exames para esclarecimento de síndrome dolorosa. Por ora, sem previsão de alta hospitalar", dizia boletim.

Trabalho em novela

A atriz Claudia Alencar, 73 anos, perdeu o trabalho na nova produção da HBO Max, a novela "Beleza Fatal".

Conforme a Folha de S.Paulo, a assessoria da artista declarou que estão focando na reabilitação dela. "É com grande lamentação que informamos que a atriz não retomará sua carreira na obra. Claudia Alencar é muito agradecida a toda equipe de produção da HBO, em especial à Maria de Médicis, diretora artística da novela, pelo convite", detalhou a nota oficial.

Assessoria de Claudia Alencar Nota oficial "A atriz agradece ainda por todo o respeito e os esforços da HBO em fazer dar certo esta parceria e agradece, principalmente, à humanidade da emissora de entender o momento e amigavelmente dar uma pausa nesta promissora parceria".

Na produção "Beleza Fatal", Claudia viveria uma socialite que contracenaria com Caio Blat e Herson Capri, ambos cirurgiões plásticos na novela. Além deles, também estão no elenco Camila Queiroz, Giovanna Antonelli, Vanessa Giácomo, Camila Pitanga, Murilo Rosa e Marcelo Serrado.