Ashley Park, de 'Emily em Paris', atualiza o estado de saúde após choque séptico: 'Recuperando'

Ashley Park, de 32 anos, que interpreta Mindy na série "Emily em Paris", tranquilizou os fãs ao atualizar seu estado de saúde no domingo (28). A atriz sofreu um choque séptico que a deixou em estado crítico no início deste ano.

"Estou profundamente comovida e agradecida pelas suas lindas mensagens de apoio e conforto, as suas histórias pessoais de sepse e hospitalização", escreveu Ashley em uma publicação aos quase 3 milhões de seguidores no Instagram.

"Grata a todas as pessoas que me contataram com amor. Cada mensagem honestamente me impulsionou para uma recuperação rápida e esperançosa", completou a atriz na legenda.

Na publicação, Park postou fotos em que se observa vários arranjos de flores, um quebra-cabeça, uma comida saudável, uma sessão de acupuntura e o carinho que recebeu da colega Lily Collins (a Emily da série).

"Só queria atualizar que fui clinicamente autorizada para voar depois de responder aos tratamentos, e agora estou me recuperando e descansando em Paris, onde fui recebida com esta incrível e calorosa recepção de entes queridos e de minha família de 'Emily In Paris'".

Ashley aproveitou a postagem para mencionar a próxima temporada da aclamada série, prevista para chegar ao público ainda em 2024. "Obrigada à netflix pela gentileza genuína e paciência graciosa ao me esperar ser liberado medicamente para trabalhar. Prometo que estou tentando passar por tudo isso e cuidar de mim o máximo que conseguir, para voltar à forma de luta", complementou.

No dia 19 de janeiro, Ashley Park divulgou que uma amigdalite que adquiriu enquanto estava de férias entre os feriados de Natal e Réveillon se transformara em um choque séptico crítico que afetou vários dos seus órgãos.

Por causa da complicação, ela contou que passou por "três hospitais, uma semana na UTI, pronto-socorros assustadores, inúmeros exames e injeções, dores insuportáveis e muita confusão".

A infecção de origem da sepse pode ser bacteriana, fúngica, viral, parasitária ou por protozoários, se espalhando rapidamente. Ela leva à morte de cerca de 11 milhões de pessoas a cada ano no mundo.