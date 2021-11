Clara Brasil, a atriz, apresentadora e cantora que namora o ex-presidente da CBF, 50 anos mais velho

A atriz, apresentadora e cantora Clara Brasil, 30 anos, postou para seus 322 mil seguidores a primeira foto ao lado do namorado, o ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. Os dois estão juntos desde 2019.

Del Nero, 50 anos mais velho que a amada, foi suspenso pela FIFA por suspeita de corrupção.

Clara Brasil

Com 327 mil seguidores, Clara revelou o namorado, mas restringiu os comentários na foto em que aparece ao lado dele. Na legenda, ela foi econômica: "Meu love".

Apresentadora

Clara atualmente apresenta um quadro no programa "Vou te Contar", comandado por Claudete Troiano na RedeTV!. Mas ela se tornou conhecida após participar do "Zorra", na Rede Globo.

No Carnaval do Rio, ela já desfilou na escola Paraíso do Tuiuti e concorreu, em 2016, no concurso Musa do Brasil.

Funkeira

No ano em que começou a namorar Del Neto, a artista mostrou seu lado funkeira ao lançar as músicas "Loca para beijar" e "Tá me olhando por quê?". O clipe da primeira tem quase 200 mil visualizações no YouTube. A segunda, quase 100 mil.