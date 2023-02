Christian promete expor aliados no Jogo da Discórdia do BBB 23: 'estou preparado'

Christian virou alvo da casa do BBB 23 logo após a formação do 4º Paredão do programa, na noite de domingo (12), sendo o fator inicial de diversos embates no confinamento nas últimas horas. A chateação veio com a discordância do empresário com o grupo Fundo do Mar, do qual fazia parte, sendo exposto por Sarah Aline. O plano do brother, no entanto, é de revelar todos os que compactuaram com a situação.

"Eu vou esperar hoje à noite, eu sei que vai todo mundo vir em mim, estou preparado para isso", disse Christian em conversa com Amanda, já na tarde desta segunda-feira. O plano, então, seria utilizar o Jogo da Discórdia para chacoalhar as percepções dos demais participantes.

"Aí cada um tira as duas conclusões. Eles compactuaram da situação", concordou Amanda, uma das integrantes do grupo Deserto. Christian foi criticado, por ambos os grupos, após iniciar espécie de jogo duplo para colher informações sobre o Paredão.

Confusão na casa

Paula, inclusive, foi uma das que ficaram indignadas com o rapaz, que ela considerava como amigo no BBB 23. Durante a madrugada, bastante exaltada, ela chegou a ameaçar possível agressão, mas não concretizou.

A equipe de Christian não demorou a se posicionar sobre o assunto, ainda que Paula não tenha encostado no brothers. Os dois até conversaram no fim da tarde desta segunda, minimizando os atritos da noite anterior.

"Infelizmente, as ameaças da participante Paula vão muito além do jogo, muito além de um reality show. As falas ditas hoje pela participante Paula como: ‘vou cortar a cabeça e não sei se vai comer cachorro ou eu’, ‘vou enfiar a faca’, entre outras tão absurdas quanto essas são ameaça à integridade física do Cristian, inclusive com o uso de uma arma branca", escreveram os administradores.