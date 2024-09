Celso Portiolli reflete sobre memes relacionando seu nome ao 11 de setembro: ‘Mau gosto’

O comunicador Celso Portiolli utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (11) para criticar os "memes" que o relacionam com os ataques terroristas ocorridos em 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos. O apresentador classificou a brincadeira como "mau gosto".

"11 de setembro é uma data que sempre me faz refletir. Há anos, surgiu uma brincadeira envolvendo meu nome e os acontecimentos desse dia. Eu entendo o humor por trás, mas muitas vezes acho, inclusive, uma brincadeira de mau gosto. E é impossível não lembrar que essa data também marcou a perda do meu querido pai", disparou.

Nas redes sociais, o apresentador do SBT publicou uma foto no One World Trade Center, monumento construído em Nova York, como memorial às Torres Gêmeas derrubadas no atentado terrorista. Na publicação, Celso também usou a música Imagine, dos Beatles, e revelou que a data "carrega um peso real".

"Embora eu leve a vida com leveza e saiba que muitas dessas piadas não têm maldade, é importante lembrar que esse dia carrega um peso real, tanto para o mundo quanto para as pessoas que perderam seus entes queridos e para mim. Quem já visitou o Memorial e o Museu do 11 de setembro, em Nova York, sabe como é impossível não sentir a dor e a profundidade desse acontecimento que marcou a história mundial", escreveu.

Entenda o meme que envolve Celso Portiolli e o 11 de setembro

A hipótese que Portiolli teria envolvimento com os ataques terroristas de 11 de setembro se tornou meme para os brasileiros. O apresentador não possui envolvimento com o ataque terrorista.

A brincadeira iniciou em 2019, com uma página no Facebook intitulada "Celso Portiolli nada teve a ver com o 11 de setembro", que realizava montagens e teorias com o nome do apresentador.

Em uma das teorias da conspiração é levantado que "Celso Portiolli" e "onze de setembro" possuem 14 letras, coincidentemente.

A "piada" entre o artista do SBT e o atentado terrorista é que os eventos não possuem relação alguma.