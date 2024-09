Relembre o que aconteceu no dia 11 de setembro há 23 anos nos EUA

O ataque do 11 de setembro completa 23 anos nesta quarta-feira (11), e segue como um dos eventos mais emblemáticos e trágicos da história dos Estados Unidos, pois quase 3 mil pessoas morreram. Quatro aeronaves foram sequestradas por 19 terroristas da Al Qaeda que lançaram os aviões contra diversos alvos, incluindo as Torres Gêmeas do World Trade Center. Um dos ataques chegou a ser transmitido ao vivo em rede nacional.

No total, 2.996 pessoas morreram nos ataques, incluindo os sequestradores. Vítimas de 78 nacionalidades perderam suas vidas em Nova York, Washington e Pensilvânia.

Os sequestradores eram supostamente financiados pela organização islâmica Al-Qaeda, chefiada na época por Osama bin Laden, que foi morto em maio de 2011 pelos EUA. O grupo tem o objetivo de derrubar governos no Oriente Médio e em outras partes do mundo muçulmano que não seguem uma ordem política e social baseada no Islã.

Legenda: Ataques derrubaram as Torres Gêmeas Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Como foi a sequência de ataques?

O primeiro avião foi sequestrado o voo 11 da American Airlines, às 8h46 do horário local. Cinco terroristas tomaram a aeronave a jogaram entre os andares 93 e 96 da Torre Norte do World Trade Center.

Havia 87 ocupantes que morreram na hora com o impacto, assim como centenas de trabalhadores que estavam no prédio comercial.

“[Ninguém] viu nada, nem sentiu nada, só a luz falhou", disse à AFP, quase 20 anos depois, o especialista em seguros Joseph Dittmar, que estava em uma reunião no 105º andar da Torre Sul, que ficava na frente do edifício atingido. Ele relatou que após um chamado para evacuar o local, todos desceram ao 90º andar e, ao olhar pela janela, ficaram assustados.

O então presidente dos EUA, George Bush, estava em uma visita na escola de ensino fundamental de Sarasota quando soube dos ataques. O segundo ataque ocorreu 17 minutos após o primeiro. O voo 175 da United Airlines foi lançado contra os andares 77 e 85 da Torre Sul, com 60 passageiros e tripulantes.

Em meio ao caos das primeiras investidas, o voo de número três, o 77 da American Airlines, colidiu contra a sede do Departamento de Defesa dos EUA, o Pentágono. 59 pessoas que estavam a bordo do avião, além de 125 militares e civis no prédio morreram.

Legenda: Atentados impactaram profundamente os Estados Unidos Foto: AFP

Último ataque seria no Capitólio

O último ataque terrorista aconteceu cerca de 56 minutos após o início da tragédia, momento em que a Torre Sul desabou. O voo 93 da United Airlines, que saiu de Newark, com destino a São Francisco, foi derrubado em um campo no condado de Somerset, na Pensilvânia.

Passageiros e membros da tripulação tentaram retomar o controle lutando contra os terroristas, mas não obtiveram sucesso. Especialista acreditam que o quarto avião tinha como destino dos terroristas o Capitólio dos EUA, mas o imprevisto impediu isso.

Quase duas horas depois do impacto inicial, a Torre Norte veio ao chão após ser consumida pelo fogo.