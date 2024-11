Celebridades votam na eleição dos Estados Unidos e postam registros nas redes; confira fotos

A eleição presidencial dos Estados Unidos está acontecendo nesta terça-feira (5) e diversas celebridades exerceram seu direito ao voto. Por meio das redes sociais, famosos compartilharam o momento.

O ator Mark Ruffalo, conhecido por interpretar Huck no Universo Cinematográfico Marvel, publicou algumas orientações para os seguidores. "Hoje é dia das eleições. Se precisa encontrar o seu local de votação ou descobrir como votar, envie a mensagem MARK para 63033 para obter mais informações", disse no Instagram.

A cantora Sabrina Carpenter fez um trocadilho com seu single "Please Please Please" e pediu para os fãs votarem nesta terça. "É tempo de fazer sua voz ser ouvida", escreveu.

Veja também Zoeira Tatá Werneck chora em entrevista no 'Lady Night' ao revelar caso de abuso: 'Tenho medo de falar' Zoeira Oasis no Brasil: veja em quantos países a banda já fez shows na América do Sul

O ator Chris Pratt publicou uma foto com um adesivo "I voted", que significa "Eu votei" em português. "Eu peguei um adesivo. Coce e cheire. Tem cheiro de liberdade", declarou.

Outros famosos já haviam votado anteriormente e também compartilharam o momento. Blake Lively publicou fotos com o marido, Ryan Reynolds, no dia em que votaram. "Passei o Halloween participando da democracia e igualdade para as mulheres! Receber um adesivo "Eu Votei" foi mais emocionante do que doces", escreveu.

Outros aproveitaram a ocasião para revelar em qual candidato votaram. Queen Latifah declarou voto em Kamala Harris, do Partido Democrata. "Ela apoia que todas as mulheres tenham livre-arbítrio sobre os seus corpos e liberdade reprodutiva, desde cuidados de bem-estar, aborto, até tratamento de fertilização in vitro", justificou.

Já Caitlyn Jenner demonstrou apoio a Donald Trump, do Partido Republicado. "Presidente Trump vai proteger e salvar os esportes femininos", disse. Ela, que é uma mulher transgênero, é contra a participação de mulheres trans junto às mulheres cis nas competições esportivas.