Cearense Walter Ramalho canta Fagner e se classifica no The Voice +

O cearense Walter Ramalho, de 66 anos, se classificou para a próxima fase do programa The Voice +, da TV Globo. Cantando a música "Borbulhas de Amor", do também cearense Fagner, ele se apresentou no programa deste domingo (13).

Walter, que é cover do cantor Zé Ramalho, foi um dos dois escolhidos para seguir no programa no Time Brown, do músico Carlinhos Brown, junto de Dionisya Moreira.

Fhernanda Fernandes não foi escolhida por Brown, mas foi salva pela técnica Fafá de Belém. Já Elaine Anunan deixou programa.

"Esse coração lembra que a enxada doutrina a partitura. Onde você escreve as suas notas. Foi maravilhoso quando, em algum momento, você parecia escorregar e usou das suas técnicas", destacou Brown, sobre a apresentação de Walter Ramalho.

Veja um trecho da apresentação:

Walter Ramalho, do #TimeBrown, encheu o coração dos técnicos do #TheVoiceMais com a música “Borbulhas de Amor”, de Fagner! 🤩



Vem ver ➡️ https://t.co/djcASQRcgI pic.twitter.com/bYrjGONW8q — The Voice + (@TheVoiceBrasil) March 13, 2022

O programa deste domingo foi o último da fase Tira-Teima. Os selecionados vão para a próxima fase, nomeada de Top dos Tops. Os cantores Fafá de Belém, Ludmilla e Toni Garrido também escolheram seus favoritos.

Quem é Walter Ramalho?

Walter Ramalho, natural de Quixadá, no Sertão Central do Ceará, tem 66 anos e é agricultor. Ele começou a cantar e tocar guitarra publicamente apenas aos 60 anos de idade e se destaca por fazer o cover do cantor Zé Ramalho.

Nas audições às cegas, ele cantou “Entre a Serpente e a Estrela (Amarillo By Morning)”, sucesso na voz de Zé Ramalho.