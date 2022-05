Cearense Amora surpreende técnicos e se classifica em The Voice Kids

O Ceará emplacou mais um representante do Estado no The Voice Kids 2022 neste domingo (22). No quarto dia de Audições às Cegas, Amora, 14 anos, cantou “Billionaire”, de Bruno Mars e impressionou os técnicos, fazendo as cadeiras de Maiara e Maraisa e Carlinhos Brown virarem.

Natural de Fortaleza, Amora compõe desde os 9 anos como forma de externalizar e compartilhar os próprios sentimentos.

"Tudo começou com a minha paixonite do 4º ano, que era um menino que eu gostava na minha escola. (Eu pensava) 'Caramba, eu tenho que dar um jeito de soltar todo esse sentimento'", relata a participante no vídeo de apresentação do programa.

Amora Participante do The Voice Kids "Eu não faço música simplesmente por amar alguém. Eu amo o amor, a arte de amar"

Os técnicos enalteceram o talento de Amora, especialmente a versatilidade demonstrada com as mudanças de ritmo durante a apresentação.

"Que alegria, que swag, que coisa mágica o seu cantar. Me impressionou muito quando esse reggae chegou na parte hip hop", pontuou Carlinhos Brown.

O time escolhido por Amora foi o de Maiara e Maraisa.

Paixão pelo esporte

Uma das inspirações de Amora é o pai, o paratleta Claudio Amora, que criou o hábito de ter a companhia da filha nas provas.

"Sempre levei a Amora comigo nas minhas competições, algumas vezes pra me ajudar levando as muletas, e outras vezes pra competir junto comigo", conta.

Vendo a paixão do pai pelo esporte, Amora também desenvolveu o interesse para além da música e já passou por diversas modalidades, como judô, karatê, futebol, bicicross, natação e basquete.

"Meu pai é muito guerreiro, porque ele faz simplesmente tudo. Então, eu vejo como uma inspiração muito grande", afirma.

Legenda: O time escolhido por Amora foi o de Maiara e Maraisa. Foto: Reprodução

A participante ainda falou de suas aspirações com a música e sobre as mudanças que ela gostaria de ver no mundo, sendo a primeira delas a ser citada o fim do preconceito.

"O futuro que eu quero é simplesmente que não exista toda a questão do preconceito, que não exista a fome, que não exista desigualdade. Eu acho que eu levo muito isso com a minha música, porque a minha música tem muito sentimento e eu quero que as pessoas sintam a mesma coisa que eu sinto quando canto elas. Eu quero um mundo mais feliz", conclui.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, parabenizou a participante pela conquista nas redes sociais. Em publicação, ele escreveu estar "encantado com a apresentação de Amora".

O prefeito ainda ressaltou que a participante é aluna da Rede Cuca e da Escola Municipal Rogaciano Leite, no José Walter.

"Estamos todos orgulhosos, Amora" Que você continue brilhando na competição!", acrescentou.