Cássia Kis diz ter feito aborto nos anos 1980 e conta: 'Hoje eu sou uma madrinha que defende a vida'

A atriz Cássia Kis deu uma declaração que chamou atenção no programa "Encontro com Fátima", nesta quinta-feira (12). A artista lembrou a participação na primeira versão da novela “Pantanal” em 1990, e revelou que já havia feito um aborto nos anos 1980.

De acordo com Cássia Kis, após a participação na novela “Pantanal”, ela repensou o procedimento. Ela citou o trabalho que fez na seguida, que também tratava do tema maternidade.

Cássia Kis Atriz Eu pari pela primeira vez em cena de 'Pantanal', e logo em seguida eu fiz a novela 'Barriga de Aluguel', então foram dois projetos que trouxeram a questão maternidade, questão muito forte para mim. Em 1985 eu tinha feito um aborto, isso mudou muito a minha vida. Hoje eu sou uma madrinha que defende a vida. As mulheres que querem fazer um aborto, eu corro atrás, peço para que não façam

Cássia ainda comentou comentou o enredo em torno de Maria Marruá, que não queria ter filhos, mas ao nascer Juma, ela até tenta, mas desiste de abandoná-la.

“A grande briga com o marido, era que ela não queria ter filhos. Afinal de conta, ela já havia perdido vários numa situação dramática. E ela recusava os assédios do marido, mas evidentemente acontece, e ela acaba ficando grávida. Estamos falando de uma época em que não havia nenhum método contraceptivo. As mulheres faziam sexo para engravidar", lembrou.