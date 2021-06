Carol e Jonjon são o 4º casal eliminado do Power Couple

Carol Santos e Jonjon foram os menos votados pelo público e se tornaram o 4º casal eliminado do Power Couple Brasil. A empresária e o DJ tiveram apenas 19,97% dos votos. Eles disputaram a quinta D.R do reality show com os casais Mari Matarazzo e Matheus Yurley e Nina Cachoeira e Filipe Duarte.

Mari e Matheus tiveram a maior quantidade de votos (56,63%), seguidos por Nina e Filipe, com 23,40%. A dupla de casais permanece na disputa pelo prêmio final.

Enquete do Diário do Nordeste antecipou a eliminação de Carol e Jonjon, em levantamento com mais de 12 mil votos.

Herança da D.R

O casal eliminado escolheu Daniele Hypólito e Fábio Castro para apostar dinheiro “no escuro”, sem ver explicações e detalhes, na primeira prova do próximo ciclo. A cada início de semana no Power Couple, antes de cada prova, os participantes realizam apostas pensando no desempenho nas dinâmicas.

Caso as provas sejam completadas corretamente, o casal ganha o dinheiro apostado. Esse dinheiro é parte do saldo semanal do ciclo e pode levar um casal para a eliminação caso seja muito baixo. Além disso, as apostas acumulam para o prêmio final do reality.