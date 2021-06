Carol e Jonjon devem ser o 4º casal eliminado do Power Couple, aponta enquete do Diário do Nordeste

Carol e Jonjon devem ser o 4º casal eliminado do Power Couple Brasil, segundo enquete realizada pelo Diário do Nordeste. A dupla pode ser a menos votada e sair do reality show com 22,5% dos votos nesta quinta-feira (10).

Eles enfrentam os casais Nina Cachoeira e Filipe Duarte e Mari Matarazzo e Matheus Yurley na D.R desta semana. Mari e Matheus aparecem com a maior quantidade de votos (40,3%) na enquete, seguidos de Nina e Filipe, com 37,2% da preferência do público no levantamento.

VEJA O RESULTADO:

Legenda: Mari Matarazzo e Matheus Yurley e Nina Cachoeira e Filipe Duarte devem permanecer no reality Foto: Reprodução

Mais de 12 mil votos foram computados na enquete até as 18h. É importante frisar que este levantamento não interfere no resultado oficial, que será anunciado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu no programa desta quinta-feira, a partir das 22h30 na Record TV.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA D.R?

Carol e JonJon levaram quatro votos da casa e se tornaram o terceiro casal da D.R. Eles empataram com Li Martins e JP Mantovani, e foram escolhidos para ir à eliminação pelo desempate feito pelo Casal Power, Daniele Hypólito e Fábio Castro.

Leia mais Zoeira Power Couple: Daniele Hypólito e Fábio Castro conquistam imunidade

A votação teve ainda a interferência do Casal Power. Como vencedores da semana, Daniele Hypólito e Fábio Castro acessaram o Hall dos Poderes e escolheram uma vantagem para usar na formação de D.R como estratégia. Eles definiram que todos os votos recebidos por Carol e JonJon tivessem peso 2.

Nina Cachoeira e Filipe Duarte e Mari Matarazzo e Matheus Yurley já estavam na D.R da semana antes da votação ao vivo.

A influenciadora digital e o ex integrante da banda Br'oz correm risco de eliminação por terem acumulado o pior saldo do ciclo atual (R$ 16 mil). Já os influenciadores Mari e Matheus ficaram último lugar na Prova dos Casais, com o tempo de 11 minutos em 48 segundos, indo direto à berlinda.

Como os casais votaram:

Dani Hypólito e Fábio Castro votaram em JonJon e Carol (voto de peso 2)

JonJon e Carol votaram em Renata Dominguez e Leandro Glério

Geórgia e Thiago Bertoldo votaram em Mirela Janis e Yugnir

Mari Matarazzo e Matheus Yurley votaram em Li Martins e JP Mantovani

Márcia Fellipe e Rod Bala votaram em Li Martins e JP Mantovani

Nina Cachoeira e Filipe Duarte votaram em Carol e JonJon (voto peso 2)

Deborah Albuquerque e Bruno Salomão votaram em Márcia Fellipe e Rod Bala

Li Martins e JP Mantovani votaram em Márcia Fellipe e Rod Bala

Mirela Janis e Yugnir votaram em Li Martins e JP Mantovani

Renata Dominguez e Leandro Gléria votaram em Li Martins e JP Mantovani