Carnaval 2024: veja como foi o primeiro dia de desfiles das escolas de samba de SP

Sete escolas do Grupo Especial desfilaram no Sambódromo no primeiro dia de Carnaval em São Paulo. Os desfiles começaram na noite da última sexta-feira (9) e seguiram até a manhã deste sábado (10). Entre os destaques estão os enredos sobre a África e a negritude.

Camisa Verde e Branco, Barroca Zona Sul, Dragões da Real, Independente Tricolor, Acadêmicos do Tatuapé, Mancha Verde e Rosas de Ouro foram as escolas do Grupo Especial que desfilaram no primeiro dia.

Veja também

A Camisa Verde e Branco abriu a sexta-feira, retornando ao Grupo Especial de São Paulo após 12 anos. A escola, que foi vice-campeã do Grupo de Acesso em 2023, cantou um enredo sobre Oxóssi, seu orixá padroeiro.

Legenda: Camisa Verde e Branca no primeiro dia de Carnaval 2024 no Sambódromo, em São Paulo Foto: Nelson Almeida/AFP

O enredo foi uma promessa que a escola tinha feito caso voltasse à divisão principal do Carnaval de São Paulo.

A Barroca Zona Sul contou com um enredo que celebra os 50 anos da escola. A agremiação carregou as cores verde e rosa pela avenida, em alusão à Estação Primeira de Mangueira, madrinha da Barroca Zona Sul.

Reis e rainhas da África

A Dragões da Real fez uma homenagem aos reis e rainhas da África, narrando a lenda do continente com 33 integrantes que se revezavam na avenida. No abre-alas, dois rinocerontes "puxavam" o carro.

Legenda: Dragões da Real no primeiro dia de Carnaval 2024 no Sambódromo, em São Paulo Foto: Nelson Almeida/AFP

A Independente Tricolor foi a quarta escola a desfilar, com um enredo que falava da força da mulher preta. A agremiação fez uma homenagem às guerreiras Agojie, que formaram o único exército feminino da história.

A Acadêmicos do Tatuapé trouxe em seu enredo a história, a culinária, a natureza e o carnaval da cidade baiana de Mata de São João. Um dos pontos altos foi a apresentação da princesa de bateria Talita Guastelli, que desfilou de sapatilhas e atravessou a avenida na ponta dos pés.

Legenda: Acadêmicos do Tatuapé no primeiro dia de Carnaval 2024 no Sambódromo, em São Paulo Foto: Nelson Almeida

Homem do campo

Vice-campeã em 2023, a Mancha Verde cantou sobre o homem do campo no Carnaval 2024, pedindo por uma divisão mais justa dos alimentos para o fim da fome. A atriz Viviane Araújo desfilou com fantasia de cantora de moda de viola.

A Rosas de Ouro foi a última escola a entrar na avenida e falou dos 70 anos do Parque Ibirapuera. A comissão de frente trouxe uma homenagem à família da cantora Rita Lee.

Neste sábado, mais sete escolas do Grupo Especial desfilam em São Paulo: Vai-Vai; Tom Maior; Mocidade Alegre; Gaviões da Fiel; Águia de Ouro; Império de Casa Verde e Acadêmicos do Tucuruvi.