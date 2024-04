Carlinhos de Jesus lembra encontro com mãe de assassino de seu filho

Carlinhos de Jesus, de 71 anos, falou sobre o encontro que teve com a mãe do assassino de seu filho, em participação no podcast "Ser Artista".

"No intervalo [do julgamento], eu fui na cantina e olhei a mãe do rapaz. O pai e a mãe estavam na cantina E ela, muito sem graça em me ver", lembrou Carlinhos. "Mas eu senti a dor que ela estava sentindo. Assim como eu perdi o meu filho, ela tava perdendo o dela, né?", comparou o bailarino.

Na conversa com o apresentador Marcus Montenegro, o jurado do Dança dos Famosos falou também da pequena conversa que teve com a senhora.

"Eu fui lá e acalentei ela. Dei um abraço nela. Falei pouco. Eu falei boa noite e que Deus olhasse por nós. Eu lembro que eu falei assim: 'Deus tá olhando por nós'".

Morte de filho

Carlos Eduardo Mendes de Jesus, o Dudu, foi morto em 19 de novembro de 2011, aos 32 anos, em um bar em Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O primeiro filho do coreógrafo foi atingido por tiros de dois homens que passavam em uma motocicleta.

Um dos acusados é o ex-policial Marlon Soares. De acordo com a investigação, o crime foi motivado por ciúmes.

O acusado teria se envolvido com Bruna Florência, então namorada de Dudu, mas que, na época, estava dando um tempo com ele.