Cantora coreana é encontrada morta em hotel, aos 29 anos

Haesoo, estrela coreana do trot, estilo que deu origem ao k-pop, foi encontrada morta nessa segunda-feira (15), em um quarto de hotel. A informação foi publicada pelo site indiano Wion.

De acordo com o periódico, Haesoo, cujo nome verdadeiro era Kim Soo-hyun, teria deixado uma carta assumindo a autoria da própria morte, o que teria feito a polícia local descartar a possibilidade de crime e encerrar o caso.

Uma apresentação da cantora estava programada para ocorrer no festival Gwanjumyeon People's Day, em Wanju Gun, Jeollabuk-do, no próximo dia 20.

Segundo o Wion, ela "era uma usuária fervorosa de mídias sociais" e costumava interagir diariamente com os fãs, tanto que sua última postagem foi um dia antes da morte.

Carreira

Haesoo estreou a carreira musical com o álbum "My Life, Me" e ficou conhecida após aparecer em programas de entretenimento como Gayo Stage, Hangout With Yoo e The Trot Show.

A cantora era conhecida por vocais suaves.