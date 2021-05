Camilla de Lucas e Fiuk falam sobre BBB 21 e futuro em entrevista a Ana Maria

Ana Maria Braga entrevistou Camilla de Lucas e Fiuk, participantes do BBB 21, na manhã desta quinta-feira (6). No início do programa, a apresentadora mostrou o reencontro da influenciadora digital de Nova Iguaçu com a família.



Ela revelou no bate-papo que passou mal e chegou a vomitar duas vezes devido à ansiedade em rever os familiares.

Na conversa, Ana Maria Braga também falou sobre os penteados de Camilla de Lucas. O "Mais Você" mostrou diversos momentos da sister no BBB 21 com diferentes estilos de cabelo.

Legenda: Camiila de Lucas falou do sucesso nas redes sociais Foto: Reprodução/TV Globo



"Estou um ano e três meses em transição, mas tem muita parte que preciso cortar. Eu resolvi fazer a transição, que eu ainda não conclui com dois métodos: a trança e as perucas", detalhou Camilla de Lucas.

Durante o programa, a influenciadora digital recebeu recados em vídeos do irmão, do pai e do namorado. "Eu saio muito feliz. Lá dentro não temos a proporção do programa. Meu caráter não vai ser questionado", declarou.

Legenda: Fiuk lembrou assistiu vídeos de vários momentos em que ele chorava na casa Foto: Reprodução/TV Globo



O ator e cantor Fiuk foi o segundo a ser entrevista no programa. Logo no início da conversa, ele lembrou do personagem Louro José. "Sei que é duro tocar nisso, mas que saudade do Louro", declarou.

No bate-papo, Ana Maria mostrou vários momentos de Fiuk chorando. Ele riu, mas explicou os motivos: "eu enfrentei uma depressão e também tenho Distúrbio de Deficit de Atenção (DDA)".





Ana Maria Braga também lembrou a participação de Fiuk no quadro "Super Chef Celebridades", uma disputa gastronômica exibida no "Mais Você". O cantor também recebeu vídeos dos pais.

A apresentação ainda relembrou momentos de amizade de Fiuk com Juliette e Gilberto.