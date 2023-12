Bruna Biancardi responde cantada de influencer em rede social; fãs de Neymar reagem

Bruna Biancardi foi elogiada nas redes sociais pelo também influenciador e modelo Murilo Dias. "Você é muito linda", escreveu ele nos comentários de uma foto dela de biquíni na piscina, ao que a influenciadora respondeu com um emoji sorrindo e outro em sinal de timidez.

A pequena interação gerou uma série de ataques a Bruna, que é ex-namorada de Neymar Jr., e a Murilo, que participou de uma das edições do reality "Soltos em Floripa", incluindo comentários em tom ameaçador. Depois disso, a mãe de Mavie restringiu os comentários da publicação.

Legenda: Print da interação entre Bruna e Murilo no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Enquanto isso, Neymar está em alto-mar em um cruzeiro luxuoso, rodeado de celebridades, cujo pacote mais barato custou R$ 5,1 mil. Inclusive, tem circulado nas redes sociais um vídeo do atleta "secando" a influenciadora Virgínia Fonseca, esposa do cantor Zé Felipe, enquanto ela dança em uma roda de samba no navio. No entanto, neste caso, as alfinetadas foram direcionadas ao filho de Leonardo e à empresária. "Zé Felipe que se cuide. Virgínia dançando até o chão", comentou um usuário do X, antigo Twitter.

Quem é Murilo Dias?

Murilo Dias, que comentou na foto de Bruna Biancardi, é influenciador digital e modelo. Ele tem 32 anos e nasceu em Brazlândia (DF), mas mora em São Paulo. No Instagram, Murilo tem quase 400 mil seguidores e detalha na biografia que seus conteúdos são sobre moda, arte e positividade.

Após a repercussão do comentário, o influenciador escreveu nos 'Stories' que não iria retrucar os ataques recebidos. "Escrevo na maior humildade. Quem me conhece, sabe. Mesmo vocês me falando absurdos aqui, eu não vou retrucar e nem desejar o mesmo a ninguém. Sintam-se abraçados. Que Deus proteja todos vocês", publicou.