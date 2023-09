Bruna Biancardi rebate críticas de pessoas que dizem que 'ela não faz nada'

Grávida da primeira filha com Neymar, Bruna Biancardi fez um desabafo, nesta quinta-feira (14), sobre críticas que recebe de pessoas que dizem que ela não faz nada. A influenciadora fez questão de explicar como funciona seu trabalho como produtora de conteúdo.

“Para vocês que ficam falando que eu não faço nada, eu fico o dia inteiro em casa… Eu não sei se vocês sabem, mas há alguns anos as pessoas trabalham com internet. Elas têm funcionários, elas pagam impostos altos, elas trabalham com marcas”, iniciou.

“Essas coisas que vocês veem no meu perfil são contratos, trabalhos, contratos longos ou pontuais. Não é porque eu não pego ônibus, vou trabalhar, fico o dia inteiro no escritório, bato cartão, que eu não estou trabalhando. Eu já trabalhei com horário, escritório indo e voltando. Mas meu trabalho não é menos importante. As pessoas dependem de mim”.

Bruna reforçou em sua rede social que quem paga suas contas, é ela, dando a entender que não é sustentada por Neymar. “Se eu quisesse não fazer nada mesmo e ficar o dia inteiro só acordando, indo fazer massagem, ficando na piscina da minha casa, fazendo 'vários nadas', seria um problema só meu. Porque diferente do que vocês pensam, quem paga minhas contas sou eu. Se eu quisesse, eu teria todo direito, mas não é o que acontece”.

“Chega uma hora que cansa. Eu faço minhas coisas, eu não falo da vida de ninguém, eu nunca estou metida em nada falando de alguém. Só me deixa quietinha no meu canto. Se eu compro uma meia de marca barata para minha filha, é um problema. Se eu faço um enxoval numa marca caríssima: 'Nossa, ela é fútil’. Eu tenho cada vez menos vontade de aparecer aqui e compartilhar minhas coisas com vocês”, concluiu.