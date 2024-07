Branco Mello, dos Titãs, passará por nova cirurgia para retirada de tumor

O músico Branco Mello, da banda Titãs, fará uma cirurgia para a retirada de um pequeno tumor em estágio inicial, que está localizado em uma das amígdalas do músico. A informação foi divulgada no Instagram do artista, nesta terça-feira (23). Essa é a terceira vez que ele se submete a um procedimento para retirada de tumor.

Conforme o comunicado, o artista de 62 anos ficará um período afastado dos shows e retornará somente quando completar sua recuperação. Sérgio Britto, Tony Bellotto, Beto Lee e Mário Fabre seguirão cumprindo a agenda de shows com o músico Caio Góes, que assumirá o baixo durante esse período.

Em 2022, Branco Mello retirou um tumor na hipofaringe. Já em 2023, o músico passou por uma nova cirurgia, dessa vez para retirar um tumor na língua.

Durante a turnê comemorativa dos 40 anos dos Titãs, em São Paulo, o artista chegou a agradecer ao público presente e celebrar a cura do câncer que atingiu a hipofaringe e chegou a deixá-lo totalmente sem voz.