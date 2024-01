Brad Pitt está pronto para pedir empresária em casamento após assinar acordo pré-nupcial, diz site

Discreto sobre o relacionamento com a empresária e designer de joias Inés de Ramon, Brad Pitt estaria realmente apaixonado, pensando, inclusive, em pedi-la em casamento. Mas, para isso, a amada poderá ter que assinar um acordo pré-nupcial avaliado em US$ 650 milhões, o equivalente a R$ 3,2 bilhões. A informação foi divulgada pelo National Enquirer nesta semana.

O documento seria uma forma do astro superar o que a publicação chamou de trauma com relação ao matrimônio com Angelina Jolie, o qual acabou num divórcio amargo e conturbado.

“Brad está perdidamente apaixonado por Inés e quer se casar com ela,” disse a fonte à revista. “Mas depois de passar sete anos infernais em guerra com Angelina Jolie, ele não vai correr nenhum risco desta vez. Brad vai insistir que Inés assine um acordo pré-nupcial sólido para proteger até US$ 650 milhões em seus ativos e participações futuras”, explicou a pessoa ao National Enquirer.

Em dezembro, Pitt completou 60 anos e comemorou a data com um jantar com Inés e cerca de 30 amigos mais íntimos em uma sala privada no Restaurante Mother Wolf, de Los Angeles (EUA). “Ele manteve Inês ao seu lado a noite toda”, acrescentou o entrevistado.

Outra fonte mencionou que o casal “pode começar a planejar o casamento assim que o acordo pré-nupcial estiver resolvido”. “Eles estão delirantemente felizes e apaixonados e mal podem esperar para passar o resto de suas vidas juntos”, acrescentou.